벌 쏘임 안전사고 주의보…“8월에 피해 집중”

제주도 소방안전본부가 '벌 쏘임 안전사고 주의보'를 발령했습니다.



소방본부는 벌집을 짓기 시작하는 5월부터 벌쏘임 사고가 늘어나기 시작해 8월에 집중적으로 발생하고, 10월까지 이어진다며 도민들의 주의를 당부했습니다.



최근 5년간 제주에서는 270여 명이 벌에 쏘여 다쳤는데, 40% 이상이 야외 활동 중에 사고가 발생했습니다.



