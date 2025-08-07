심정지로 쓰러진 20대 신속 처치로 소생

동영상 고정 취소

어제(6일) 저녁 8시 30분쯤 제주시 구좌읍 하도리에서 축구하던 20대 남성이 심정지 증상을 보이며 쓰러졌습니다.



신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화를 통해 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동하며 신속하게 병원으로 이송했습니다.



이 남성은 다행히 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!