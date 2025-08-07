심정지로 쓰러진 20대 신속 처치로 소생
입력 2025.08.07 (21:58) 수정 2025.08.07 (22:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제(6일) 저녁 8시 30분쯤 제주시 구좌읍 하도리에서 축구하던 20대 남성이 심정지 증상을 보이며 쓰러졌습니다.
신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화를 통해 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동하며 신속하게 병원으로 이송했습니다.
이 남성은 다행히 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.
신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화를 통해 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동하며 신속하게 병원으로 이송했습니다.
이 남성은 다행히 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 심정지로 쓰러진 20대 신속 처치로 소생
-
- 입력 2025-08-07 21:58:15
- 수정2025-08-07 22:09:17
어제(6일) 저녁 8시 30분쯤 제주시 구좌읍 하도리에서 축구하던 20대 남성이 심정지 증상을 보이며 쓰러졌습니다.
신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화를 통해 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동하며 신속하게 병원으로 이송했습니다.
이 남성은 다행히 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.
신고를 받은 119구급상황관리센터는 영상통화를 통해 현장에 있던 동료에게 심폐소생술을 유도하고 구급대와 펌프차, 헬기 등 다중 출동시스템을 가동하며 신속하게 병원으로 이송했습니다.
이 남성은 다행히 호흡과 맥박이 돌아온 것으로 전해졌습니다.
-
-
나종훈 기자 na@kbs.co.kr나종훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.