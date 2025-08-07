인제, 관수시설 지원 신청 27일까지 접수
입력 2025.08.07 (21:58) 수정 2025.08.07 (22:01)
인제군은 이달(8월) 27일까지 농경지에 대한 관수시설 설치 지원 신청을 접수합니다.
지원을 받으려면 노지는 재배면적이 1,000㎡ 이상, 시설하우스는 재배면적인 330㎡ 이상이어야 합니다.
지원금은 한 농가에 최대 500만 원까지이며, 사업비의 절반은 자부담입니다.
지원 품목은 양수기와 물탱크, 스프링클러 등입니다.
이 사업은 폭염으로 인한 농축산 분야의 피해를 줄이기 위한 것입니다.
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
