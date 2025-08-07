원주, 폭염 대책 강화…취약계층 안부 확인

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주시는 장기간 지속되는 폭염에 대응하기 위해 폭염 안전 대책을 강화합니다.



이를 위해, 다음 달(9월) 말까지 시청에 폭염 전담 조직을 운영합니다.



이들은 무더위 쉼터 수시 점검, 도로변 살수차 운행, 온열 질환자 관리를 담당합니다.



특히, 고령층의 폭염 피해를 줄이기 위해 온열질환 안전 수칙 홍보물을 배부합니다.



또, 독거노인 등 폭염 취약계층에 대해선 안부 전화 걸기도 시행합니다.



