철원, 가축 폐사 방지 특별 대책 추진
입력 2025.08.07 (22:02) 수정 2025.08.07 (22:04)
철원군은 폭염으로 인한 가축 폐사를 막기 위해 특별 대책을 실시합니다.
우선, 양계농가를 대상으로 가축의 체온 조절을 돕는 '고온스트레스완화제'를 무상 공급합니다.
우선, 양계농가를 대상으로 가축의 체온 조절을 돕는 '고온스트레스완화제'를 무상 공급합니다.
철원군은 폭염으로 인한 가축 폐사를 막기 위해 특별 대책을 실시합니다.
우선, 양계농가를 대상으로 가축의 체온 조절을 돕는 '고온스트레스완화제'를 무상 공급합니다.
우선, 양계농가를 대상으로 가축의 체온 조절을 돕는 '고온스트레스완화제'를 무상 공급합니다.
