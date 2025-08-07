철원, 가축 폐사 방지 특별 대책 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

철원군은 폭염으로 인한 가축 폐사를 막기 위해 특별 대책을 실시합니다.



우선, 양계농가를 대상으로 가축의 체온 조절을 돕는 '고온스트레스완화제'를 무상 공급합니다.



