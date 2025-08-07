영월, 지역아동센터 8곳 시설 개선 추진
입력 2025.08.07 (22:01) 수정 2025.08.07 (22:03)
영월군은 올해 11월까지 사업비 2억 5천만 원을 들여 지역아동센터의 시설을 개선합니다.
대상은 운영한지 20년 이상된 산솔과 영월 등 지역아동센터 8곳입니다.
사업 대상지에 대해선 사무실과 식당, 학습실 개선 사업이 실시됩니다.
이와는 별도로 아동센터의 돌봄 기능도 확대합니다.
