올해 상반기 울산 아파트 매매량 20% 증가

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

올 상반기 울산지역의 아파트 매매량이 지난해보다 크게 늘었습니다.



국토교통부에 따르면 올 상반기 울산의 아파트 매매량은 8천 278건으로 1년 전과 비교해 21% 가까이 증가했습니다.



특히 매매가가 10억 원 이상인 아파트 거래량은 67건으로 지난해 상반기보다 60%가량 증가했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!