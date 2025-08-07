올해 상반기 울산 아파트 매매량 20% 증가
입력 2025.08.07 (22:02) 수정 2025.08.07 (22:16)
올 상반기 울산지역의 아파트 매매량이 지난해보다 크게 늘었습니다.
국토교통부에 따르면 올 상반기 울산의 아파트 매매량은 8천 278건으로 1년 전과 비교해 21% 가까이 증가했습니다.
특히 매매가가 10억 원 이상인 아파트 거래량은 67건으로 지난해 상반기보다 60%가량 증가했습니다.
박중관 기자
