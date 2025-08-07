제설함 충돌 SUV 운전자 숨져…전복 사고도
입력 2025.08.07 (22:03) 수정 2025.08.07 (22:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(7일) 새벽 1시 10분쯤 울산 남구 태화강역 인근 도로에서 SUV가 중앙분리대 사이에 있는 제설함을 들이받았습니다.
이 사고로 30대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
새벽 5시 50분쯤에는 남구의 한 도로에서 외제 차량이 운전자 없이 전복된 채로 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 30대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
새벽 5시 50분쯤에는 남구의 한 도로에서 외제 차량이 운전자 없이 전복된 채로 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제설함 충돌 SUV 운전자 숨져…전복 사고도
-
- 입력 2025-08-07 22:03:27
- 수정2025-08-07 22:18:16
오늘(7일) 새벽 1시 10분쯤 울산 남구 태화강역 인근 도로에서 SUV가 중앙분리대 사이에 있는 제설함을 들이받았습니다.
이 사고로 30대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
새벽 5시 50분쯤에는 남구의 한 도로에서 외제 차량이 운전자 없이 전복된 채로 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.
이 사고로 30대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
새벽 5시 50분쯤에는 남구의 한 도로에서 외제 차량이 운전자 없이 전복된 채로 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.