제설함 충돌 SUV 운전자 숨져…전복 사고도

오늘(7일) 새벽 1시 10분쯤 울산 남구 태화강역 인근 도로에서 SUV가 중앙분리대 사이에 있는 제설함을 들이받았습니다.



이 사고로 30대 운전자가 크게 다쳐 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.



새벽 5시 50분쯤에는 남구의 한 도로에서 외제 차량이 운전자 없이 전복된 채로 발견돼 경찰이 경위를 조사하고 있습니다.



