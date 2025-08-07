뒷돈 받고 불법 대출 농협지점장 2명 집유

동영상 고정 취소

울산지법은 부동산 업자에게 불법으로 대출해 주거나 토지 감정평가 금액을 부풀려 준 대가로 뒷돈을 받은 농협은행 지점장 2명에게 징역 10개월에 집행유예 2년과 징역 6개월에 집행유예 2년을 각각 선고했습니다.



울산의 한 농협 지점장으로 근무한 A 씨는 2022년 신용불량자인 부동산 업자에게 토지 실거래가의 80%까지 가능한 규정을 어겨 6억 2천만 원을 불법 대출을 해주고, 다른 농협 지점장인 B 씨는 같은 업자에게 토지 감정 평가금액을 부풀려 7억 원을 대출받을 수 있도록 도와주고 대가를 받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



