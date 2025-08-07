국민의힘 당대표 후보 안철수·김문수 TK 찾아
입력 2025.08.07 (22:04) 수정 2025.08.07 (22:05)
국민의힘 전당대회를 앞두고 김문수·안철수 당 대표 후보가 각각 대구·경북을 찾았습니다.
사흘째 대구에 머무는 안철수 후보는 오늘 오전 기자간담회를 열고, 실력과 헌신, 품격이라는 보수 3대 가치를 되찾고 내년 지방선거의 얼굴이 될 적임자는 자신이라고 호소했습니다.
김문수 후보도 오후부터 상주와 구미를 찾아 당원간담회를 가졌습니다.
