김민석 총리, 경주 찾아 APEC 준비 상황 점검

동영상 고정 취소

오는 10월 APEC 정상회의를 앞두고 김민석 국무총리가 경주를 방문해 교통·의료 분야 준비 상황을 점검했습니다.



김 총리는 어제(6일) 김해공항에 이어 경주IC와 동국대 경주병원을 찾아 교통·응급의료 대응 체계 등을 보고 받고 철저한 준비를 강조했습니다.



APEC 정상회의 준비 위원장인 김 총리의 현장 방문은 취임 이후 이번이 세 번째입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!