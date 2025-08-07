강원교육청-항공고, 기술인재 육성 업무협약
입력 2025.08.07 (22:14) 수정 2025.08.07 (22:20)
항공 분야 기술 인재 육성을 위한 다자간 업무협약이 오늘(7일) 강원도교육청에서 체결됐습니다.
이번 업무협약에는 강원도교육청과 한국항공고등학교, 산림청 산림항공본부, 태백시가 참여했습니다.
이들 기관은 우수 기업과의 산학협력, 시설과 장비 교육 등 항공 분야 인재 양성을 위해 협력하고, 특히, 산림항공본부는 실무형 교육을 통해 학생 진로 탐색에 도움을 줄 계획입니다.
