‘양양 G-Lab’ 공동연구소 구축 협력

양양군과 국립 강릉원주대학교, 스마트인프라연구소가 지역 위기 공동연구소, '양양 G-Lab(지랩)' 구축을 위해 협력합니다.



'양양 G-Lab(지랩)'은 지역 발전과 대학 지원을 연계하는 강원 RISE 사업의 하나로, 오는 2029년까지 사업비 20억 원이 투입되며, 기후 위기 대응과 스마트 기술 환경 구축, 남대천 생태 활성화 등을 공동 연구하게 됩니다.



