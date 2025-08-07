‘양양 G-Lab’ 공동연구소 구축 협력
양양군과 국립 강릉원주대학교, 스마트인프라연구소가 지역 위기 공동연구소, '양양 G-Lab(지랩)' 구축을 위해 협력합니다.
'양양 G-Lab(지랩)'은 지역 발전과 대학 지원을 연계하는 강원 RISE 사업의 하나로, 오는 2029년까지 사업비 20억 원이 투입되며, 기후 위기 대응과 스마트 기술 환경 구축, 남대천 생태 활성화 등을 공동 연구하게 됩니다.
노지영 기자 no@kbs.co.kr노지영 기자의 기사 모음
