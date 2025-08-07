삼척시, ‘지역 제안형 특화 공공임대주택’ 선정

동영상 고정 취소

삼척시가 국토교통부에서 주관하는 '지역 제안형 특화 공공임대주택' 공모사업에 최종 선정됐습니다.



이에 따라, 삼척시는 도계읍 도계리에 사업비 398억 원을 들여 공공임대주택 100세대와 세대 통합형 커뮤니티센터를 조성합니다.



또, 삼척 도계 지역에 강원형 공공임대주택과 마을 정비형 공공임대주택 건립이 추진되고 있어, 모두 340세대 규모의 공공임대주택이 공급될 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!