뉴스9(강릉)

강원FC, 김천상무 상대 주말 홈경기…동해 시민의 날

입력 2025.08.07 (22:15) 수정 2025.08.07 (22:22)

프로축구 강원FC가 주말인 모레(9일) 오후 7시 30분 강릉 하이원 아레나에서 김천상무를 상대로 K 리그1(원), 25라운드 경기를 치릅니다.

강원FC는 현재 8승 6무 10패, 승점 30점을 기록하며 리그 12팀 가운데 8위에 머물고 있습니다.

한편, 이날 경기는 '동해 시민의 날' 경기로 치러져 동해 시민은 입장료의 50%를 할인받을 수 있습니다.

  강원FC, 김천상무 상대 주말 홈경기…동해 시민의 날
    입력 2025-08-07 22:15:18
    • 수정2025-08-07 22:22:39
    뉴스9(강릉)
프로축구 강원FC가 주말인 모레(9일) 오후 7시 30분 강릉 하이원 아레나에서 김천상무를 상대로 K 리그1(원), 25라운드 경기를 치릅니다.

강원FC는 현재 8승 6무 10패, 승점 30점을 기록하며 리그 12팀 가운데 8위에 머물고 있습니다.

한편, 이날 경기는 '동해 시민의 날' 경기로 치러져 동해 시민은 입장료의 50%를 할인받을 수 있습니다.
조연주
조연주 기자

