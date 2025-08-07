김건희 소환 하루 만에 영장 청구…‘부부 동시구속’ 현실화?

동영상 고정 취소

[앵커]



서정빈 변호사 나와있습니다.



김여사를 한두번 더 조사하고 영장을 청구하지 않겠는가 하는 전망도 있었는데 이런 예상보다 빨리 영장을 청구했습니다.



그 배경은 뭘까요?



[앵커]



특검이 청구한 구속영장, 혐의는 3가지죠?



구체적으로 다시 한 번 정리해볼까요?



[앵커]



그리고 통일교 전 간부가 건진법사 전성배씨에게 건넸단 고가목걸이, 이게 김 여사에게 전달된 정황이 영장에 적시됐다고하죠?



[앵커]



그리고 또다른 목걸이 의혹이죠.



이른바 순방 목걸이에 대한 김여사의 해명이 특검조사에서 또 바뀐 부분을 특검이 영장에 적시했네요?



[앵커]



영장 청구에 김여사 측은 어떤 입장인가요?



[앵커]



영장심사는 다음주 화요일에 열립니다.



구속 여부를 가를 쟁점은 역시 증거인멸 우려가 될까요?



[앵커]



부부를 동시에 구속하는 게 일반적인 상황은 아니라고 볼 수 있는데요.



이런 상황도 영향을 미칠까요?



어떻게 보세요?



[앵커]



구속영장을 보면 특검의 수사 방향을 좀 짐작할 수도 있을 거 같은데요.



앞으로 어떤 계획을 갖고 있을까요?



[앵커]



윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 불발됐습니다.



체포영장의 기한은 오늘까진데 이건 법적으로 어떻게 돼있나요?



연장할 수 있나요?



아니면 다시 청구해야하나요?



[앵커]



연장되거나 체포영장이 다시 발부돼도 윤 전 대통령을 소환조사할 수 있을 지는 불투명하다고 봐야겠죠?



[앵커]



그럼 특검의 선택이 궁금해지는데요.



어떤 수순을 밟을까요?



[앵커]



서정빈 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



