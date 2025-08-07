뉴스라인 W

조국 사면 수순?…“대통령 최종 결심 있어야”

입력 2025.08.07 (23:17) 수정 2025.08.07 (23:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

김건희 소환 하루 만에 영장 청구…‘부부 동시구속’ 현실화?

김건희 소환 하루 만에 영장 청구…‘부부 동시구속’ 현실화?
민주 “이춘석, 제명 수준 비위”…국민의힘 “특검 추진”

민주 “이춘석, 제명 수준 비위”…국민의힘 “특검 추진”

다음
[앵커]

광복절 특별 사면을 앞두고 정치인 포함 여부가 관심입니다.

특히 조국 전 조국혁신당 대표 사면 요구가 정치권과 시민사회단체 등에서 나오고 있는데, 법무부 사면심사위 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다.

사면권을 가진 이재명 대통령의 최종 결정만 남은 상황입니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

자녀 입시 비리 혐의 등으로 유죄가 확정돼 복역 중인 조국 전 대표.

조국혁신당은 물론 여권과 시민사회단체 등에서 조 전 대표가 이번 광복절 특사에 포함돼야 한다는 요구가 나오고 있습니다.

[정청래/더불어민주당 대표/지난 5일 : "(조국혁신당) 의원님들도 저한테 개인적으로 붙잡고 조국 전 대표 사면 문제에 대해서 많은 부분을 얘기를 하시더라고요. 대통령이 어련히 알아서 잘하시겠거니 생각하고."]

문재인 전 대통령도 정치인을 사면하게 되면 조 전 대표도 할 필요가 있다는 뜻을 대통령실에 전한 거로 알려졌습니다.

특히 오늘 열린 법무부 사면심사위원회에서 조 전 대표를 포함해 일부 정치인 사면을 대통령에게 건의하기로 결정한 거로 알려지면서 기대감은 커지고 있습니다.

오는 12일 이재명 대통령이 주재하는 국무회의에서 사면심사위 건의 내용을 심의해 사면 대상을 최종 확정합니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "국무회의를 거쳐 대통령의 사면권 행사에 대한 결심이 있게 되는데요. 그때까지는 저희도 최종적으로 알기는 어렵고."]

사실상 조 전 대표가 사면 복권되는 수순이라는 전망이 나오고 있는데, 야당의 반대와 여론의 추이 등이 이 대통령 결단에 변수가 될 수 있습니다.

민주당은 정치인 사면을 대통령실에 공식 건의하진 않았다고 밝혔습니다.

정치인이 얼마나 포함될지도 대통령의 결단인데, 취임 후 첫 사면인 만큼 기본적으로는 민생 경제 회복과 사회적 약자 보호에 초점이 맞춰질 거로 보입니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:이영재 유현우/영상편집:김선영/그래픽:김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 조국 사면 수순?…“대통령 최종 결심 있어야”
    • 입력 2025-08-07 23:17:16
    • 수정2025-08-07 23:22:00
    뉴스라인 W
[앵커]

광복절 특별 사면을 앞두고 정치인 포함 여부가 관심입니다.

특히 조국 전 조국혁신당 대표 사면 요구가 정치권과 시민사회단체 등에서 나오고 있는데, 법무부 사면심사위 명단에 포함된 것으로 알려졌습니다.

사면권을 가진 이재명 대통령의 최종 결정만 남은 상황입니다.

방준원 기자의 보도입니다.

[리포트]

자녀 입시 비리 혐의 등으로 유죄가 확정돼 복역 중인 조국 전 대표.

조국혁신당은 물론 여권과 시민사회단체 등에서 조 전 대표가 이번 광복절 특사에 포함돼야 한다는 요구가 나오고 있습니다.

[정청래/더불어민주당 대표/지난 5일 : "(조국혁신당) 의원님들도 저한테 개인적으로 붙잡고 조국 전 대표 사면 문제에 대해서 많은 부분을 얘기를 하시더라고요. 대통령이 어련히 알아서 잘하시겠거니 생각하고."]

문재인 전 대통령도 정치인을 사면하게 되면 조 전 대표도 할 필요가 있다는 뜻을 대통령실에 전한 거로 알려졌습니다.

특히 오늘 열린 법무부 사면심사위원회에서 조 전 대표를 포함해 일부 정치인 사면을 대통령에게 건의하기로 결정한 거로 알려지면서 기대감은 커지고 있습니다.

오는 12일 이재명 대통령이 주재하는 국무회의에서 사면심사위 건의 내용을 심의해 사면 대상을 최종 확정합니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "국무회의를 거쳐 대통령의 사면권 행사에 대한 결심이 있게 되는데요. 그때까지는 저희도 최종적으로 알기는 어렵고."]

사실상 조 전 대표가 사면 복권되는 수순이라는 전망이 나오고 있는데, 야당의 반대와 여론의 추이 등이 이 대통령 결단에 변수가 될 수 있습니다.

민주당은 정치인 사면을 대통령실에 공식 건의하진 않았다고 밝혔습니다.

정치인이 얼마나 포함될지도 대통령의 결단인데, 취임 후 첫 사면인 만큼 기본적으로는 민생 경제 회복과 사회적 약자 보호에 초점이 맞춰질 거로 보입니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:이영재 유현우/영상편집:김선영/그래픽:김지혜
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

15% 상호관세 발효… 대미 수출 영향 어쩌나

15% 상호관세 발효… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.