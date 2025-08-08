뉴스광장

어둠 속에도 빛나…여름밤 물들인 이색 ‘야광 야구’ [잇슈 SNS]

입력 2025.08.08 (07:34) 수정 2025.08.08 (07:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

열차 충돌 후 두 동강…간발의 차로 목숨 건진 버스 승객들 [잇슈 SNS]

열차 충돌 후 두 동강…간발의 차로 목숨 건진 버스 승객들 [잇슈 SNS]
헌금은 전광훈 쌈짓돈?…“서부지법 사태 가담자 영치금 지출”

헌금은 전광훈 쌈짓돈?…“서부지법 사태 가담자 영치금 지출”

다음
우주처럼 어두운 야구장을 무대로 별처럼 빛나는 선수들이 화려한 플레이를 펼치는 이색 야구 경기가 미국에서 화제가 되고 있습니다.

조명이 꺼진 야구장, 하지만 그라운드에 있는 선수들과 만원 관중이 들어찬 관람석은 반짝반짝 빛납니다.

어둠을 가르며 화려한 플레이를 보여주는 이들은 미국 버지니아주 대학 야구 리그팀 트라이 시티 칠리 페퍼스입니다.

이들은 야간 경기 때 형광 응원봉이 인기를 끌고 있는 것을 보고 별들이 빛나는 우주에서 야구 경기를 하는 듯한 일명 '코스믹 베이스볼' 이벤트를 기획했는데요.

이를 위해 선수복은 물론 야구 장비까지 반짝반짝 빛날 수 있게 야광 제품으로 교체했고 지역 업체의 도움을 받아 야광 효과를 높이는 특수 조명을 경기장 곳곳에 설치했다고 합니다.

이렇게 시작된 이색 야광 야구는 지난해 처음 한차례 시범 경기 수준으로 진행됐지만 팬들의 성원에 힘입어 올해는 다섯 경기 연속으로 만원 관중을 모으고 있다고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 어둠 속에도 빛나…여름밤 물들인 이색 ‘야광 야구’ [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-08 07:34:51
    • 수정2025-08-08 07:43:33
    뉴스광장
우주처럼 어두운 야구장을 무대로 별처럼 빛나는 선수들이 화려한 플레이를 펼치는 이색 야구 경기가 미국에서 화제가 되고 있습니다.

조명이 꺼진 야구장, 하지만 그라운드에 있는 선수들과 만원 관중이 들어찬 관람석은 반짝반짝 빛납니다.

어둠을 가르며 화려한 플레이를 보여주는 이들은 미국 버지니아주 대학 야구 리그팀 트라이 시티 칠리 페퍼스입니다.

이들은 야간 경기 때 형광 응원봉이 인기를 끌고 있는 것을 보고 별들이 빛나는 우주에서 야구 경기를 하는 듯한 일명 '코스믹 베이스볼' 이벤트를 기획했는데요.

이를 위해 선수복은 물론 야구 장비까지 반짝반짝 빛날 수 있게 야광 제품으로 교체했고 지역 업체의 도움을 받아 야광 효과를 높이는 특수 조명을 경기장 곳곳에 설치했다고 합니다.

이렇게 시작된 이색 야광 야구는 지난해 처음 한차례 시범 경기 수준으로 진행됐지만 팬들의 성원에 힘입어 올해는 다섯 경기 연속으로 만원 관중을 모으고 있다고 합니다.

지금까지 잇슈 SNS 였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.