어둠 속에도 빛나…여름밤 물들인 이색 ‘야광 야구’ [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

우주처럼 어두운 야구장을 무대로 별처럼 빛나는 선수들이 화려한 플레이를 펼치는 이색 야구 경기가 미국에서 화제가 되고 있습니다.



조명이 꺼진 야구장, 하지만 그라운드에 있는 선수들과 만원 관중이 들어찬 관람석은 반짝반짝 빛납니다.



어둠을 가르며 화려한 플레이를 보여주는 이들은 미국 버지니아주 대학 야구 리그팀 트라이 시티 칠리 페퍼스입니다.



이들은 야간 경기 때 형광 응원봉이 인기를 끌고 있는 것을 보고 별들이 빛나는 우주에서 야구 경기를 하는 듯한 일명 '코스믹 베이스볼' 이벤트를 기획했는데요.



이를 위해 선수복은 물론 야구 장비까지 반짝반짝 빛날 수 있게 야광 제품으로 교체했고 지역 업체의 도움을 받아 야광 효과를 높이는 특수 조명을 경기장 곳곳에 설치했다고 합니다.



이렇게 시작된 이색 야광 야구는 지난해 처음 한차례 시범 경기 수준으로 진행됐지만 팬들의 성원에 힘입어 올해는 다섯 경기 연속으로 만원 관중을 모으고 있다고 합니다.



지금까지 잇슈 SNS 였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!