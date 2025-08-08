전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”

동영상 고정 취소

[앵커]



인구 고령화와 함께 인구 유출이 지속되는 전남에서는 빈집이 계속 늘고 있습니다.



방치된 빈집을 정비하는데도 많은 예산이 들어가는데요.



국가 차원에서 빈집을 관리하는 정책 변화가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.



최정민 기자입니다.



[리포트]



발 디딜 틈도 없이 잡초로 무성한 마당.



낡은 마루와 기둥은 물론 담장도 곧 쓰러질 것 처럼 보이는 전남 시골의 빈집입니다.



관광지 인근 마을인데도 이처럼 빈집들은 쉽게 찾을 수 있습니다.



[이웃 주민/음성변조 : "음산해보이고 범죄에 이용될 수도 있고 빨리 지자체에서 처리해야 하는데…."]



전남도는 최근 5년 동안 도비와 시군비 등 120억 원을 들여 8천60동, 한 해 평균 천6백여 동을 정비해왔지만, 오히려 빈집은 전국에서 가장 많은 2만 동을 돌파했습니다.



정비된 빈집도 대부분 철거만 이뤄졌을 뿐 활용이 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.



이 때문에 이제는 정부가 나서서, 빈집 관리기준과 재정 지원 근거를 담은 이른바 '빈집정비특별법'을 제정해야 한다는 의견이 나오고 있습니다.



[옥승준/담양군 건축행정팀장 : "일일이 저희가 선정해서 정비하려면 오랜 시간과 예산이 투입되거든요. (정부의) 예산지원 같은 부분들이 도움이 됐으면 좋겠습니다."]



전남개발공사와 담양군이 빈집 활용을 위한 협약을 맺는 등 지자체의 움직임도 빨라지고 있습니다.



이른바 빈집은행을 통한 매물 거래 지원에도 나설 계획입니다.



빈집 정비 과정에서 소유주의 재산권과 충돌하는 문제도 발생하는 만큼 빈집 관리에 대한 책임을 명확히 하는 제도 개선도 필요하다는 주장이 설득력을 얻고 있습니다.



KBS 뉴스 최정민입니다.



촬영기자:이승준



