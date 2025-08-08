뉴스광장(광주)

“관장이 당원모집 강요” 광주 장애인시설 감사

입력 2025.08.08 (08:14) 수정 2025.08.08 (09:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”

전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”
광주 비브리오균 검출률 증가세…수산물 주의

광주 비브리오균 검출률 증가세…수산물 주의

다음
광주 서구 한 장애인복지관에서 관장의 갑질 의혹이 제기돼 서구가 감사에 들어갔습니다.

최근 사회복지사 단체 등에 접수된 투서에는 관장이 직원들에게 더불어민주당 권리당원을 모집하도록 지시했고 조합 가입과 행사 참여를 강요했다는 내용이 담겼습니다.

이에 대해 관장 측은 당원 모집은 복지관 신축 예산을 확보하기 위한 것이었고, 강요는 없었다고 해명했습니다.

시민단체 광주복지공감플러스는 성명을 내고 서구청의 자체 감사는 요식행위라며 광주시가 직접 감사에 나설 것을 촉구했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “관장이 당원모집 강요” 광주 장애인시설 감사
    • 입력 2025-08-08 08:14:11
    • 수정2025-08-08 09:41:19
    뉴스광장(광주)
광주 서구 한 장애인복지관에서 관장의 갑질 의혹이 제기돼 서구가 감사에 들어갔습니다.

최근 사회복지사 단체 등에 접수된 투서에는 관장이 직원들에게 더불어민주당 권리당원을 모집하도록 지시했고 조합 가입과 행사 참여를 강요했다는 내용이 담겼습니다.

이에 대해 관장 측은 당원 모집은 복지관 신축 예산을 확보하기 위한 것이었고, 강요는 없었다고 해명했습니다.

시민단체 광주복지공감플러스는 성명을 내고 서구청의 자체 감사는 요식행위라며 광주시가 직접 감사에 나설 것을 촉구했습니다.
손민주
손민주 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.