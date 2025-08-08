AI 데이터센터 투자사 방한…투자 성사 ‘관심’
입력 2025.08.08 (08:17) 수정 2025.08.08 (09:41)
해남 솔라시도 부지에 인공지능 데이터센터 건립 의사를 밝힌 미국 투자사 '퍼힐스'가 내일(9일) 방한해 정부와 전남도 관계자들과 투자 진행 상황 등을 논의합니다.
지난 2월 전남도와 퍼힐스가 체결한 양해각서 단서 조항에 따라 퍼힐스의 우선협상 권한은 오는 24일까지 보장됩니다.
전남도 관계자는 정권 교체 이후 RE100 특별법 제정 등 호재가 많아 계약 체결을 긍정적으로 보고 있다고 밝혔습니다.
해남 솔라시도 부지에 인공지능 데이터센터 건립 의사를 밝힌 미국 투자사 '퍼힐스'가 내일(9일) 방한해 정부와 전남도 관계자들과 투자 진행 상황 등을 논의합니다.
