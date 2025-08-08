대청호 조류경보 ‘관심’ 발령 확대
입력 2025.08.08 (09:12) 수정 2025.08.08 (10:07)
대청호 문의 수역에 이어 회남 수역에도 조류경보 관심 단계가 내려졌습니다.
금강유역환경청은 대청호 회남 수역의 유해 남조류 세포가 최근 두 번 연속, 기준치를 웃돌아 조류경보를 발령했다고 설명했습니다.
금강유역환경청은 지난달 집중 호우로 대청호에 오염 물질이 대거 유입된 상태에서 무더위로 수온이 올라 유해 남조류가 는 것으로 분석했습니다.
대청호 문의 수역에 이어 회남 수역에도 조류경보 관심 단계가 내려졌습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.