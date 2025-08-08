충북도민헌장, 46년 만에 개정 눈 앞

동영상 고정 취소

충청북도도민헌장이 1979년 제정 이후 46년 만에 바뀔 전망입니다.



충청북도는 도민헌장에 요즘 시대상을 반영해야 한다는 요구에 따라, 다양한 문화 수용과 확산, 화합, 미래 가치 창조 등을 담은 개정안을 마련했다고 설명습니다.



충청북도는 올해 안에 도의회의 심사 등을 거쳐 관련 조례를 개정하겠다고 밝혔습니다.



