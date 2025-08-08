태국 치앙마이주 대표단 충북 방문

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

태국 치앙마이주 대표단이 어제 충북을 방문해 교류 협력 방안을 논의했습니다.



이들은 오송첨단의료산업진흥재단과 청주의 한 화장품 기업 등을 찾아 첨단 장비·시설을 둘러보고, 무역 사절단 확대와 현지 유통망 확보 등을 논의했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!