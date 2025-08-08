태국 치앙마이주 대표단 충북 방문
입력 2025.08.08 (09:14) 수정 2025.08.08 (10:08)
태국 치앙마이주 대표단이 어제 충북을 방문해 교류 협력 방안을 논의했습니다.
이들은 오송첨단의료산업진흥재단과 청주의 한 화장품 기업 등을 찾아 첨단 장비·시설을 둘러보고, 무역 사절단 확대와 현지 유통망 확보 등을 논의했습니다.
