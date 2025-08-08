‘내란 공모 의혹’ 이상민, 구속적부심사 청구

동영상 고정 취소

12·3 비상계엄 당시 '언론사 단전·단수'를 지시하는 등 내란 공모 의혹으로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관이 구속적부심사를 청구했습니다.



법원은 오늘 오후 4시 10분 이 전 장관에 대한 구속적부심을 진행할 예정입니다.



앞서 이 전 장관은 내란 중요 임무 종사, 직권 남용, 위증 등의 혐의로 지난 1일 구속됐으며 특검팀은 어제 이 전 장관의 구속 기간 연장을 법원에 신청해 허가받았습니다.



