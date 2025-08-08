경찰, ‘게임사에 폭탄’ 협박 글 작성자 추적

동영상 고정 취소

최근 서울 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 온라인 협박 글이 게재된 데 이어 이번엔 게임사 넵튠의 자회사 건물에 폭탄을 설치했다는 인터넷 글이 올라와 경찰이 작성자 추적에 나섰습니다.



경기 성남중원경찰서는 오늘 새벽 2시 반쯤, 경기 성남시 분당구에 소재한 게임 회사 님블뉴런 건물에 경찰 특공대를 투입해 오전 7시까지 폭발물을 수색했다고 밝혔습니다.



수색 결과 위험물은 발견되지 않았으며 현재 게시글은 삭제된 상태입니다.



