정치 ‘3대 특검’ 수사

정청래 “윤석열 체포 무산, 답답…물리력 동원해 강력 집행해야”

입력 2025.08.08 (11:09) 수정 2025.08.08 (11:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 정청래 당 대표가 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장을 물리력을 동원해서라도 강력하게 집행해야 한다고 밝혔습니다.

정 대표는 오늘(8일) 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 현장 최고위원회의를 열고 “내란 수괴 피의자 윤석열 체포가 또다시 무산돼 참 답답할 노릇”이라며 “법원의 영장이 한 사람의 떼쓰는 것으로 무력화된다는 것은 대한민국의 법의 지엄함으로 봤을 때 상당히 국민들에게도 통탄할 일”이라고 말했습니다.

정 대표는 “특검에서는 법대로, 영장대로, 물리력을 동원해서라도 (영장을) 강력하게 집행해 주시기 바란다”면서 “내란 극우 윤석열과 김건희가 마주할 것은 법의 심판뿐”이라고 강조했습니다.

전현희 수석 최고위원도 “대한민국이 언제부터 공권력이 무너지고 범죄자 한 명의 편의를 봐주는 그런 나라로 되었느냐”면서 “총을 쏴서라도 국회에서 국회의원들을 끌어내라고 했던 그 내란수괴에게 이제 더 이상 관용을 베풀어서는 안 된다”고 말했습니다.

전 최고위원은 “특검은 나 홀로 치외법권에 있는 윤석열을 반드시 체포하라”면서 “범죄자가 버티면 그만이라는 ‘악례’(나쁜 선례)를 결코 남겨서는 안 된다”고 강조했습니다.

김병주 최고위원도 “속옷 발악에 이어 의자 난동으로 특검의 정당한 체포영장 집행을 거부했다”면서 “검사를 하면서 배운 게 고작 그런 것이냐, 시정잡배의 조폭보다 못한 자해 공갈 작태”라고 비판했습니다.

그러면서 “법치주의 국가에서 있을 수 없는 일이자 국민에 대한 기만”이라며 “특검은 더 이상 좌고우면하지 말고 즉각적이고 단호하게 체포영장을 재집행해야 한다. 법 앞에 누구도 예외일 수 없다”고 말했습니다.

어제(7일) 김건희 여사의 의혹 수사하는 민중기 특별검사팀의 2차 영장 집행 시도는 윤 전 대통령의 완강한 거부로 또다시 무산됐습니다.

이달 1일 첫 집행이 불발된 지 엿새만입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정청래 “윤석열 체포 무산, 답답…물리력 동원해 강력 집행해야”
    • 입력 2025-08-08 11:09:21
    • 수정2025-08-08 11:18:37
    정치
더불어민주당 정청래 당 대표가 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장을 물리력을 동원해서라도 강력하게 집행해야 한다고 밝혔습니다.

정 대표는 오늘(8일) 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 현장 최고위원회의를 열고 “내란 수괴 피의자 윤석열 체포가 또다시 무산돼 참 답답할 노릇”이라며 “법원의 영장이 한 사람의 떼쓰는 것으로 무력화된다는 것은 대한민국의 법의 지엄함으로 봤을 때 상당히 국민들에게도 통탄할 일”이라고 말했습니다.

정 대표는 “특검에서는 법대로, 영장대로, 물리력을 동원해서라도 (영장을) 강력하게 집행해 주시기 바란다”면서 “내란 극우 윤석열과 김건희가 마주할 것은 법의 심판뿐”이라고 강조했습니다.

전현희 수석 최고위원도 “대한민국이 언제부터 공권력이 무너지고 범죄자 한 명의 편의를 봐주는 그런 나라로 되었느냐”면서 “총을 쏴서라도 국회에서 국회의원들을 끌어내라고 했던 그 내란수괴에게 이제 더 이상 관용을 베풀어서는 안 된다”고 말했습니다.

전 최고위원은 “특검은 나 홀로 치외법권에 있는 윤석열을 반드시 체포하라”면서 “범죄자가 버티면 그만이라는 ‘악례’(나쁜 선례)를 결코 남겨서는 안 된다”고 강조했습니다.

김병주 최고위원도 “속옷 발악에 이어 의자 난동으로 특검의 정당한 체포영장 집행을 거부했다”면서 “검사를 하면서 배운 게 고작 그런 것이냐, 시정잡배의 조폭보다 못한 자해 공갈 작태”라고 비판했습니다.

그러면서 “법치주의 국가에서 있을 수 없는 일이자 국민에 대한 기만”이라며 “특검은 더 이상 좌고우면하지 말고 즉각적이고 단호하게 체포영장을 재집행해야 한다. 법 앞에 누구도 예외일 수 없다”고 말했습니다.

어제(7일) 김건희 여사의 의혹 수사하는 민중기 특별검사팀의 2차 영장 집행 시도는 윤 전 대통령의 완강한 거부로 또다시 무산됐습니다.

이달 1일 첫 집행이 불발된 지 엿새만입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
오대성
오대성 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
법원, 다음 주부터 尹 형사재판 때 차량 통제 안 해

법원, 다음 주부터 尹 형사재판 때 차량 통제 안 해
내란특검, 전 경기소방재난본부장·전 출입본부장 참고인 조사

내란특검, 전 경기소방재난본부장·전 출입본부장 참고인 조사
‘빨갛게 충혈된 눈’ 조태용 특검 출석…“사실대로 진술하겠다” [지금뉴스]

‘빨갛게 충혈된 눈’ 조태용 특검 출석…“사실대로 진술하겠다” [지금뉴스]
‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구

‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
건설현장 불법하도급 집중 단속<br>…“산업재해·체불 막을 것”

건설현장 불법하도급 집중 단속…“산업재해·체불 막을 것”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.