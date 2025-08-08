뉴스 12 ‘3대 특검’ 수사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

입력 2025.08.08 (12:03) 수정 2025.08.08 (12:18)

“다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

“다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[앵커]

언론사 단전 단수 지시 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관이 법원에 구속적부심을 청구했습니다.

조사 하루 만에 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구한 김건희 특검팀은 오늘은 '통일교 2인자'를 소환해 청탁 관련 혐의 다지기에 나섰습니다.

취재기자 연결합니다.

한솔 기자, 이상민 전 장관 소식부터 전해 주시죠.

[기자]

네, 이상민 전 행정안전부 장관이 자신에 대한 구속이 적법한지, 구속 상태를 유지할 필요가 있는지 법원에 따져달라고 요청하는 구속적부심을 청구했습니다.

이 전 장관의 구속적부심은 오늘(8일) 오후 4시 10분 서울중앙지법에서 열립니다.

이 전 장관은 비상계엄 당시 언론사 등 단전 단수를 지시했다는, 내란 중요임무 종사 혐의로 구속된 상태입니다.

당시 법원은 이 전 장관이 증거 인멸을 할 우려가 있다며 구속 영장을 발부했습니다.

앞서 윤석열 전 대통령도 구속적부심을 청구했지만 법원이 받아들이지 않았습니다.

내란 특검팀은 오늘 오전엔 조선호 전 경기도소방재난본부장을 불러 단전 단수 지시와 관련된 추가 경위를 파악하고 있습니다.

한편 '김건희 여사의 최측근'으로 꼽히며 도이치모터스 주가조작 당시 김 여사의 계좌를 관리했던, 이종호 전 블랙펄인베스트 대표도 법원에 구속적부심을 청구했습니다.

이 심문은 오늘 오후 2시 20분 열립니다.

[앵커]

김건희 여사의 '통일교 청탁 의혹'과 관련해선, 교단 핵심 간부가 조사를 받고 있다고요.

[기자]

네 김건희 특검팀은 오늘, '교단 실세'로 꼽히는 통일교 고위 간부 정 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.

정 씨는 한학자 총재의 비서실장이자, 통일교 2인자로 알려진 인물입니다.

특검팀은 어제(7일), 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구하면서 통일교 측으로부터 고가 가방과 목걸이 등을 수수한 혐의를 적용했는데요.

통일교 차원에서 건진법사 전성배 씨를 통해 김 여사에게 통일교 현안 해결을 청탁했다고 보고, 정 씨를 상대로 추궁하고 있습니다.

순직해병 특검팀은 조태용 전 국가안보실장과 임기훈 전 국방비서관을 소환 조사하고 있습니다.

이른바 'VIP 격노설'이 제기된 대통령실 회의에 참석한 이들로, 최근 조사에서 윤 전 대통령이 해병 순직 사건 조사 보고를 받고 화내는 걸 봤다고 진술한 바 있습니다.

지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.

영상편집:서윤지

