무더위 속 경북 곳곳 소나기…대구 낮 33도

동영상 고정 취소

대구와 경북 10개 시군에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 경북 일부 지역엔 소나기가 내리겠습니다.



예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.



낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!