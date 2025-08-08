930뉴스(대구)

무더위 속 경북 곳곳 소나기…대구 낮 33도

입력 2025.08.08 (11:23) 수정 2025.08.08 (11:26)

대구와 경북 10개 시군에 폭염주의보가 내려진 가운데 오늘 경북 일부 지역엔 소나기가 내리겠습니다.

예상 강수량은 저녁까지 5에서 20mm, 경북 동해안은 5mm 안팎입니다.

낮 최고기온은 대구 33도, 안동 32, 포항 30도 등 28에서 33도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.

주말인 내일은 오후부터 비가 시작돼 모레까지 대구와 경북 전역에 30에서 80mm 내리겠습니다.

최보규
최보규 기자

