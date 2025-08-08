930뉴스(대구)

윤석준 동구청장에 당선무효형…“행정 차질 불가피”

입력 2025.08.08 (11:24) 수정 2025.08.08 (15:22)

[앵커]

정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤석준 대구 동구청장이 1심에서 당선무효형인 벌금 200만 원을 선고받았습니다.

윤 구청장은 항소하겠다는 뜻을 밝혔는데, 당분간 구정 공백과 혼란은 이어질 것으로 보입니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

윤석준 대구 동구청장이 굳은 표정으로 법정에 들어섭니다.

2022년 지방선거를 앞두고 선관위에 신고하지 않은 계좌에서 5천3백만 원을 인출해 홍보 문자 비용으로 쓴 혐의로 기소돼 재판을 받아왔습니다.

1심 판결은 벌금 2백만 원, 당선 무효에 해당하는 중형에 대해, 재판부는 윤 청장이 의도적으로 선거 규제를 피할 목적이 있었다고 봤습니다.

진술을 번복했고, 캠프 회계 책임자에게 잘못을 전가해 수사 자원을 낭비했다고도 지적했습니다.

윤 청장은 항소 여부를 곧 결정하겠다고 밝혔습니다.

[윤석준/대구 동구청장 : "35만 주민들께 먼저 죄송하고 송구스럽다는 말씀을 드리고, 판결문을 자세히 검토한 후에 항소 여부를 결정토록 하겠습니다."]

항소를 거쳐 대법원 판결까지 통상 1년 이상 걸릴 거로 예상되는 만큼 남은 임기 내내 구정 혼란이 예상되는 상황, 이를 의식한 듯 윤 청장은 그동안 제기된 건강 문제도 일축하며 업무 차질이 없을 거라고 강조했습니다.

[윤석준/대구 동구청장 : "(건강이) 괜찮습니다. 많이 좋아졌습니다. (업무 수행하는데) 전혀 지장 없습니다."]

시민단체는 이에 대해 무책임한 태도라며 강하게 비판했습니다.

[은재식/우리복지시민연합 사무처장 : "전반적으로 행정 서비스의 손해가 지역 주민들에게 갈 수밖에 없는 상황인데, 거기에 계속 항소하면서 발뺌하는 건 주민들을 모독하는 행위다."]

건강 악화로 인한 구정 방치 논란에다 사법 리스크까지, 윤 청장이 개인 문제로 초래한 행정 서비스 차질은 당분간 이어질 것으로 우려됩니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:백재민

박진영
박진영 기자

