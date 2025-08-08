대구 3산단, 환경 개선 사업비 380억 확보
입력 2025.08.08 (11:28)
대구 제3산업단지가 2년 연속 산업통상자원부의 산업단지 환경 조성 공모사업에 선정돼 총 380억 원의 사업비를 확보했습니다.
이에 대구 3산단은 2027년까지 청년문화센터와 임대형 기숙사 건립, 노후 공장 개선 등을 단계적으로 추진합니다.
대구 3산단 관리공단은 이번 사업으로, 산업단지 내 근로환경과 정주 여건이 크게 개선될 것으로 내다봤습니다.
