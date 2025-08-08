대구시 신청사 건립 자문위원회 구성 추진
입력 2025.08.08 (11:29) 수정 2025.08.08 (15:25)
신청사 건립을 추진 중인 대구시가 '신청사 건립 자문위원회'를 꾸립니다.
대구시는 실·국장과 외부 전문가 등 25명으로 자문위원회를 꾸려 토목과 건축, 전기, 안전 등 신청사 건립 과정에 필요한 분야의 기술 자문을 받을 예정이라고 밝혔습니다.
앞서 대구시는 지난 5월 신청사 건립을 위한 국제설계공모를 공고하고 관련 절차를 진행 중이며, 내년 9월까지 기본, 실시설계를 마칠 계획입니다.
정혜미 기자 with@kbs.co.kr정혜미 기자의 기사 모음
