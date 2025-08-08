대구시 신청사 건립 자문위원회 구성 추진

동영상 고정 취소

신청사 건립을 추진 중인 대구시가 '신청사 건립 자문위원회'를 꾸립니다.



대구시는 실·국장과 외부 전문가 등 25명으로 자문위원회를 꾸려 토목과 건축, 전기, 안전 등 신청사 건립 과정에 필요한 분야의 기술 자문을 받을 예정이라고 밝혔습니다.



앞서 대구시는 지난 5월 신청사 건립을 위한 국제설계공모를 공고하고 관련 절차를 진행 중이며, 내년 9월까지 기본, 실시설계를 마칠 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!