경북소방, 119 환자 이송 ‘중증도’ 중심 개편

경상북도소방본부가 119구급차의 병원 이송 체계를 환자 중증도 중심으로 개편합니다.



경북 소방본부는 지금까지 주로 환자나 보호자가 선택한 병원으로 이송했지만 앞으로 중증 환자는 권역 및 지역 응급의료센터로, 경증 환자는 빠른 진료가 가능한 병원으로 옮긴다고 밝혔습니다.



