뉴스 12

[뉴스12 헤드라인]

입력 2025.08.08 (12:00) 수정 2025.08.08 (12:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

다음
통일교 총재 비서실장 소환…이상민 구속적부심

김건희 특검팀이 한학자 통일교 총재의 비서실장을 불러 고가의 목걸이 등 금품 전달과 각종 청탁 의혹에 대해 조사하고 있습니다. 내란 중요임무 종사 혐의로 구속된 이상민 전 행안부 장관에 대한 구속적부심은 오늘 오후에 열립니다.

“빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 둘러싼 후폭풍이 계속되고 있습니다. 국민의힘은 이번 의혹이 빙산의 일각일 수 있다며 특검 수사와 전수조사를 거듭 촉구했고, 민주당은 의원직 제명 가능성까지 내비치며 역풍 차단에 힘을 쏟고 있습니다.

‘조국 사면’ 이 대통령 결심만 남아…12일 최종 확정

법무부 사면심사위원회가 조국 전 조국혁신당 대표를 광복절 사면 대상에 포함한 것으로 알려진 가운데 이재명 대통령의 최종 결심만 남았습니다. 오는 12일 국무회의에서 사면 대상이 최종 확정될 예정입니다.

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드”

전 세계에 미국이 부과한 상호관세가 발효된 직후, 통상정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 미 무역대표가 "이제 세계무역기구 WTO 체제는 끝났다"고 선언했습니다. 그리어 대표는 새로운 무역 질서를 '트럼프 라운드'라고 이름 붙이며, 한국과 유럽의 대미 투자가 미국의 재산업화를 가속할 거라고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스12 헤드라인]
    • 입력 2025-08-08 12:00:39
    • 수정2025-08-08 12:10:41
    뉴스 12
통일교 총재 비서실장 소환…이상민 구속적부심

김건희 특검팀이 한학자 통일교 총재의 비서실장을 불러 고가의 목걸이 등 금품 전달과 각종 청탁 의혹에 대해 조사하고 있습니다. 내란 중요임무 종사 혐의로 구속된 이상민 전 행안부 장관에 대한 구속적부심은 오늘 오후에 열립니다.

“빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 둘러싼 후폭풍이 계속되고 있습니다. 국민의힘은 이번 의혹이 빙산의 일각일 수 있다며 특검 수사와 전수조사를 거듭 촉구했고, 민주당은 의원직 제명 가능성까지 내비치며 역풍 차단에 힘을 쏟고 있습니다.

‘조국 사면’ 이 대통령 결심만 남아…12일 최종 확정

법무부 사면심사위원회가 조국 전 조국혁신당 대표를 광복절 사면 대상에 포함한 것으로 알려진 가운데 이재명 대통령의 최종 결심만 남았습니다. 오는 12일 국무회의에서 사면 대상이 최종 확정될 예정입니다.

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드”

전 세계에 미국이 부과한 상호관세가 발효된 직후, 통상정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 미 무역대표가 "이제 세계무역기구 WTO 체제는 끝났다"고 선언했습니다. 그리어 대표는 새로운 무역 질서를 '트럼프 라운드'라고 이름 붙이며, 한국과 유럽의 대미 투자가 미국의 재산업화를 가속할 거라고 말했습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 게이트 빙산의 일각”…<br>“수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 게이트 빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는 <br>트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”

코로나19 입원환자 4주간 2배 급증…“8월까지 증가세”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.