[뉴스12 헤드라인]
입력 2025.08.08 (12:00) 수정 2025.08.08 (12:10)
통일교 총재 비서실장 소환…이상민 구속적부심
김건희 특검팀이 한학자 통일교 총재의 비서실장을 불러 고가의 목걸이 등 금품 전달과 각종 청탁 의혹에 대해 조사하고 있습니다. 내란 중요임무 종사 혐의로 구속된 이상민 전 행안부 장관에 대한 구속적부심은 오늘 오후에 열립니다.
“빙산의 일각”…“수사 결과 따라 제명도”
이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 둘러싼 후폭풍이 계속되고 있습니다. 국민의힘은 이번 의혹이 빙산의 일각일 수 있다며 특검 수사와 전수조사를 거듭 촉구했고, 민주당은 의원직 제명 가능성까지 내비치며 역풍 차단에 힘을 쏟고 있습니다.
‘조국 사면’ 이 대통령 결심만 남아…12일 최종 확정
법무부 사면심사위원회가 조국 전 조국혁신당 대표를 광복절 사면 대상에 포함한 것으로 알려진 가운데 이재명 대통령의 최종 결심만 남았습니다. 오는 12일 국무회의에서 사면 대상이 최종 확정될 예정입니다.
미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드”
전 세계에 미국이 부과한 상호관세가 발효된 직후, 통상정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 미 무역대표가 "이제 세계무역기구 WTO 체제는 끝났다"고 선언했습니다. 그리어 대표는 새로운 무역 질서를 '트럼프 라운드'라고 이름 붙이며, 한국과 유럽의 대미 투자가 미국의 재산업화를 가속할 거라고 말했습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.