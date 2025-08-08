‘횡성읍건강위’ 발족…‘건강플러스마을’ 완료
입력 2025.08.08 (12:06) 수정 2025.08.08 (15:12)
횡성군이 어제(7일) 횡성문화원에서 '횡성읍건강위원회' 발대식을 개최했습니다.
이로써, 횡성의 9개 읍·면 전체에 '건강 플러스 마을' 설치가 완료됐습니다.
이 자리에선 전통무용과 건강체조 등 식전 공연과 건강플러스마을 현판 제막식이 마련됐습니다.
또, 부대행사로 건강생활 실천 다짐 포토존과 암 예방 홍보관도 마련됐습니다.
하초희 기자 chohee25@kbs.co.kr
-
