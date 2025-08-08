양구, 농기계 부품비 지원 신청 접수
입력 2025.08.08 (12:07) 수정 2025.08.08 (15:11)
양구군은 농기계 부품비 지원 신청을 이달 14일까지 접수합니다.
지원 대상은 농기계 작업을 대행한 실적이 있는 농업인이나 농업경영체입니다.
지원 대상으로 선정되면 최대 50만 원 한도 내에서 수리비와 부품비의 80%를 지원받을 수 있습니다.
단, 공임비와 오일류 교환 비용 등은 지원 대상에서 제외됩니다.
조휴연 기자 dakgalbi@kbs.co.kr
