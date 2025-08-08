인제, 관수시설 지원 신청 27일까지 접수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인제군은 이달(8월) 27일까지 농경지에 대한 관수시설 설치 지원 신청을 접수합니다.



지원을 받으려면 노지는 재배면적이 1,000㎡ 이상, 시설하우스는 재배면적인 330㎡ 이상이어야 합니다.



