영월, 지역아동센터 8곳 시설 개선 추진

영월군은 올해 11월까지 사업비 2억 5천만 원을 들여 지역아동센터의 시설을 개선합니다.



대상은 운영한지 20년 이상된 산솔과 영월 등 지역아동센터 8곳입니다.



사업 대상지에 대해선 사무실과 식당, 학습실 개선 사업이 실시됩니다.



이와는 별도로 아동센터의 돌봄 기능도 확대합니다.



