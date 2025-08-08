뉴스 12

[문화+] ‘존 윅’ 세계관 확장한 ‘발레리나’…셀린 송 감독 신작 ‘머티리얼리스트’

입력 2025.08.08 (12:49) 수정 2025.08.08 (13:07)

[앵커]

할리우드 스타 키아누 리브스의 영화 '존 윅'의 세계관을 확장한 영화 '발레리나'가 국내 관객들과 만납니다.

소녀시대 수영, 한국 대표 액션 배우 정두홍도 이 영화에 참여해 화제가 되고 있습니다.

개봉영화 소식, 김상협 기자가 소개해 드립니다.

[리포트]

==============================
영화 '발레리나' 감독 : 렌 와이즈먼
==============================

["다 죽이기 전까지는 끝낼 수 없죠."]

전설의 킬러 존 윅이 몸담았던 암살 조직에서 킬러로 성장한 발레리나 이브.

["네가 쫓는 그놈들? 지금 이 호텔을 포위하고 있어."]

아버지를 죽인 배후를 쫓던 이브는 또다른 거대 암살 조직의 정체를 알게 되고.

["날 떠올릴 때는 불꽃을 떠올려야 할 거야!"]

위기의 순간 존 윅을 만나게 됩니다.

10년 만에 존 윅의 세계관을 확장한 '발레리나'에 소녀시대 수영과 액션배우 정두홍이 참여했습니다.

==============================
영화 '머티리얼리스트' 감독 : 셀린 송
==============================

["결혼 안 했어요? 저는 매칭 매니저예요. 짝을 찾고 있다면 연락주세요."]

잘 나가는 뉴욕의 커플 매니저 루시.

["매칭 매니저시군요? 한잔할래요? (물론이죠.)"]

고객의 결혼식에서 모든 것을 갖춘 해리에게 대시를 받지만.

["당신을 마주칠 거라고 생각도 못 했어. (보고 싶었어.) 무슨, 내 얼굴도 기억 못 하면서…."]

서빙 아르바이트를 하던 전 남자 친구를 마주치면서 예상치 못한 고민에 빠집니다.

["사람들은 왜 결혼할까? (외로우니깐….) 그리고 희망에 가득 차 있으니까…."]

데뷔작 '패스트 라이브즈'로 아카데미 후보에 올랐던 한국계 여성 감독 셀린 송이 각본과 연출을 맡았습니다.

[다코타 존슨/루시 역 : "저는 이 영화를 본 관객들이 위안을 얻기 보다는 사랑에 조금 더 적극적이고, 용감해졌으면 좋겠어요."]

==============================
영화 '스머프' 감독 : 크리스 밀러
==============================

["안 돼!"]

언제나 흥이 넘치는 스머프 마을의 수장 파파 스머프가 납치되고.

["라자멜의 성을 습격할 건데 파파 스머프를 빼고는 한 명도 살려두지 않는다!"]

온갖 위험이 도사리는 인간 세상에서 '파파 스머프' 구출 작전을 시작합니다.

["'효과음 스머프'야, 그만 좀 해줄래?"]

전 세계가 사랑한 파란 생명체 '스머프'를 위해 글로벌 팝스타 리한나가 목소리 연기에 나섰습니다.

KBS 뉴스 김상협입니다.

영상편집:이현모 /그래픽:유건수/화면제공:판씨네마(주)·소니 픽쳐스·롯데엔터테인먼트

