코로나 입원 환자 4주 새 2배↑…“이달까지 증가세”

동영상 고정 취소

무더위로 실내 활동이 늘며 코로나19 입원환자 수가 한 달 사이에 두 배나 급증했습니다.



질병관리청은 지난주 전국 병원 221곳의 코로나 입원 환자 수가 220명으로 4주 사이에 두 배 넘게 늘었다고 밝혔습니다.



연령별로 보면 65세 이상이 60%로 가장 많았습니다.



질병청은 "무더위로 실내 활동이 많아 8월까지는 환자 증가세가 지속될 것으로 예상된다"며 고령층 등 고위험군에 대해서는 마스크 착용을 권고했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!