코로나 입원 환자 4주 새 2배↑…“이달까지 증가세”

입력 2025.08.08 (14:04) 수정 2025.08.08 (14:11)

무더위로 실내 활동이 늘며 코로나19 입원환자 수가 한 달 사이에 두 배나 급증했습니다.

질병관리청은 지난주 전국 병원 221곳의 코로나 입원 환자 수가 220명으로 4주 사이에 두 배 넘게 늘었다고 밝혔습니다.

연령별로 보면 65세 이상이 60%로 가장 많았습니다.

질병청은 "무더위로 실내 활동이 많아 8월까지는 환자 증가세가 지속될 것으로 예상된다"며 고령층 등 고위험군에 대해서는 마스크 착용을 권고했습니다.

