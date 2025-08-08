미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

동영상 고정 취소

미국 트럼프 대통령이 주도하는 상호 관세 부과가 전 세계 90개국을 대상으로 어제부터 시작됐습니다.



통상정책을 총괄하는 미국 무역대표는 중국에 유리했던 세계무역기구, WTO 체제는 끝났다며, "이제는 트럼프 라운드의 시작"이라고 규정했습니다.



미국으로 들어가는 전 세계 대부분의 제품에 최소 10%에서 50%까지 부과되는 초강력 관세 조치가 시작됐습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "관세는 제대로 작동할 겁니다. 우리는 관세로 수천억 달러를 징수하고 있습니다."]



미국 통상정책을 총괄하는 제이미슨 그리어 무역대표는 관세 발효 하루 뒤 뉴욕타임스 기고에서 "전 세계가 트럼프 라운드를 목도하고 있다"고 밝혔습니다.



지난 4월 2일 트럼프 대통령의 상호 관세 부과 이후 몇 달간 이어진 각국과의 무역 협상을 '라운드'로 명명해 세계 무역 질서의 재편을 규정한 겁니다.



그리어 대표는 2차 세계대전 당시 채택한 브레턴우즈 체제와 이어진 세계무역기구, WTO는 더 이상 유지될 수 없다며 사실상 WTO 체제의 종식을 선언했습니다.



새로운 무역 질서에선 한국과 유럽의 대미 투자가 미국의 재산업화를 가속화하고, 한국이 중국 등으로 인해 쇠퇴한 미국 조선산업의 재활성화를 도울 것이라고도 했습니다.



이어 트럼프 라운드가 시작된 지 130일도 안 된 상황에서 이 체제가 완성됐다고 할 수 없지만 분명히 구축되고 있다며, 앞으로 관세를 무기화한 협상이 계속될 것을 시사했습니다.



이런 가운데 트럼프 대통령은 미국 중앙은행인 연방준비제도의 이사로 스티븐 미란 백악관 국가경제자문위원장을 지명했습니다.



스티븐 미란은 미국의 무역 적자 해소를 위해 징벌적 관세 부과와 환율 조정을 제시한 이른바 미란 보고서를 통해 트럼프의 관세 정책을 설계한 인물 중 한 명입니다.



KBS 뉴스 김양순입니다.



