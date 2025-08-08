뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 내일, 남부에 강하고 많은 비 주의

입력 2025.08.08 (14:07) 수정 2025.08.08 (14:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
클로징

클로징

다음
당분간 정체전선의 영향으로 비가 오는 날이 많겠습니다.

오늘은 제주도에, 토요일인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 남부지방은 일요일까지 비가 이어지겠습니다.

다음 주 초에도 전국에 비가 예상됩니다.

우선 내일과 모레 남해안에 최대 200, 그 밖의 전남과 경남에 50에서 최대 150, 전북과 경북의 남부에도 30에서 최대 120밀리미터 이상으로 주로 남부지방에 많은 비가 내리겠습니다.

남부지방에 시간당 30에서 50밀리미터의 강한 비가 쏟아지는 곳도 있어 대비해야 합니다.

충청엔 10에서 60, 수도권과 강원도엔 5밀리미터 안팎이 예상됩니다.

남해상으로 비구름이 지나고 있어 오늘 제주도에 비가 오는 곳이 있겠습니다.

저녁까지 강원과 경북엔 소나기가 예상됩니다.

낮 기온은 서울과 대전, 광주 32도, 대구 33도로 비가 내리기 전까지 무덥겠습니다.

바다의 물결은 남해와 제주 해상에서 3.5미터로 높게 일겠고, 너울이 강하게 밀려오겠습니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:한세희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 내일, 남부에 강하고 많은 비 주의
    • 입력 2025-08-08 14:07:50
    • 수정2025-08-08 14:11:15
    뉴스2
당분간 정체전선의 영향으로 비가 오는 날이 많겠습니다.

오늘은 제주도에, 토요일인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 남부지방은 일요일까지 비가 이어지겠습니다.

다음 주 초에도 전국에 비가 예상됩니다.

우선 내일과 모레 남해안에 최대 200, 그 밖의 전남과 경남에 50에서 최대 150, 전북과 경북의 남부에도 30에서 최대 120밀리미터 이상으로 주로 남부지방에 많은 비가 내리겠습니다.

남부지방에 시간당 30에서 50밀리미터의 강한 비가 쏟아지는 곳도 있어 대비해야 합니다.

충청엔 10에서 60, 수도권과 강원도엔 5밀리미터 안팎이 예상됩니다.

남해상으로 비구름이 지나고 있어 오늘 제주도에 비가 오는 곳이 있겠습니다.

저녁까지 강원과 경북엔 소나기가 예상됩니다.

낮 기온은 서울과 대전, 광주 32도, 대구 33도로 비가 내리기 전까지 무덥겠습니다.

바다의 물결은 남해와 제주 해상에서 3.5미터로 높게 일겠고, 너울이 강하게 밀려오겠습니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:한세희
노은지
노은지 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?

케데헌으로 번 돈, 누가 가져갈까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.