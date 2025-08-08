[오후날씨 꿀팁] 내일, 남부에 강하고 많은 비 주의

동영상 고정 취소

당분간 정체전선의 영향으로 비가 오는 날이 많겠습니다.



오늘은 제주도에, 토요일인 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 남부지방은 일요일까지 비가 이어지겠습니다.



다음 주 초에도 전국에 비가 예상됩니다.



우선 내일과 모레 남해안에 최대 200, 그 밖의 전남과 경남에 50에서 최대 150, 전북과 경북의 남부에도 30에서 최대 120밀리미터 이상으로 주로 남부지방에 많은 비가 내리겠습니다.



남부지방에 시간당 30에서 50밀리미터의 강한 비가 쏟아지는 곳도 있어 대비해야 합니다.



충청엔 10에서 60, 수도권과 강원도엔 5밀리미터 안팎이 예상됩니다.



남해상으로 비구름이 지나고 있어 오늘 제주도에 비가 오는 곳이 있겠습니다.



저녁까지 강원과 경북엔 소나기가 예상됩니다.



낮 기온은 서울과 대전, 광주 32도, 대구 33도로 비가 내리기 전까지 무덥겠습니다.



바다의 물결은 남해와 제주 해상에서 3.5미터로 높게 일겠고, 너울이 강하게 밀려오겠습니다.



기상정보였습니다.



노은지 기상캐스터/그래픽:한세희



