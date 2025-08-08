단독 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

입력 2025.08.08 (15:47) 수정 2025.08.08 (15:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당이 오는 11일 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부 장면이 담긴 CCTV를 열람할 방침입니다.

민주당 ‘3대 특검 종합 대응 특별위원회’ 전현희 위원장과 특위 소속 의원들은 11일 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령 체포 시도 당시의 CCTV와 직원들의 바디캠(신체부착형 카메라) 화면을 열람하겠다고, 구치소 측에 통보했습니다.

서울구치소는 CCTV 열람을 허가할지를 논의 중인 거로 알려졌습니다.

특위는 지난달 31일에도 서울구치소를 찾아, 윤 전 대통령 특혜 수감 여부를 점검했습니다.

당시 구치소는 비공개 면담은 안 된다는 특위 요구에 따라, 윤 전 대통령의 건강 상태와 수감 환경에 관한 의원들과의 질의응답을 언론에 공개했습니다.

앞서 김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별팀은 어제(7일) 윤석열 전 대통령을 체포하지 못했습니다.

특검팀은 “물리력도 행사했으나, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 집행을 중단했다”고 밝혔습니다.

앞서 지난 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 데 이어 두 번째 집행 시도까지 무산되면서, 특검팀은 체포영장 재발부 등을 고심 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
    • 입력 2025-08-08 15:47:03
    • 수정2025-08-08 15:50:26
    단독
더불어민주당이 오는 11일 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부 장면이 담긴 CCTV를 열람할 방침입니다.

민주당 ‘3대 특검 종합 대응 특별위원회’ 전현희 위원장과 특위 소속 의원들은 11일 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령 체포 시도 당시의 CCTV와 직원들의 바디캠(신체부착형 카메라) 화면을 열람하겠다고, 구치소 측에 통보했습니다.

서울구치소는 CCTV 열람을 허가할지를 논의 중인 거로 알려졌습니다.

특위는 지난달 31일에도 서울구치소를 찾아, 윤 전 대통령 특혜 수감 여부를 점검했습니다.

당시 구치소는 비공개 면담은 안 된다는 특위 요구에 따라, 윤 전 대통령의 건강 상태와 수감 환경에 관한 의원들과의 질의응답을 언론에 공개했습니다.

앞서 김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별팀은 어제(7일) 윤석열 전 대통령을 체포하지 못했습니다.

특검팀은 “물리력도 행사했으나, 윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 등 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 집행을 중단했다”고 밝혔습니다.

앞서 지난 1일 첫 체포영장 집행이 불발된 데 이어 두 번째 집행 시도까지 무산되면서, 특검팀은 체포영장 재발부 등을 고심 중입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
원동희
원동희 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
尹 측 “강제구인 시도는 불법”…특검팀 “체포영장 재청구 검토”

尹 측 “강제구인 시도는 불법”…특검팀 “체포영장 재청구 검토”
이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
‘격노 인정’ 조태용·임기훈 해병특검 출석…“사실대로 다 얘기할 것”

‘격노 인정’ 조태용·임기훈 해병특검 출석…“사실대로 다 얘기할 것”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…<br>‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
“이춘석 의혹 빙산의 일각”…<br> “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.