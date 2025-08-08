사회 ‘3대 특검’ 수사

이상민 전 장관 구속적부심 시작…이르면 오늘 결론

입력 2025.08.08 (16:37) 수정 2025.08.08 (16:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

12.3 비상계엄 당시 내란 주요 임무에 종사한 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 구속적부심 심문이 시작됐습니다.

이 전 장관에 대한 구속적부심 심문은 오늘(8일) 오후 4시 10분부터 서울중앙지법에서 진행되고 있으며, 결과는 이르면 오늘 중 나올 전망입니다.

이상민 전 장관은 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 지시로 경찰과 소방 등에 '언론사 단전·단수'를 지시한 혐의 등으로 지난 1일 구속됐습니다. 구속 일주일 만에, 이 전 장관은 자신에 대한 구속이 적법한지, 구속 상태를 유지할 필요가 있는지 법원에 따져달라고 요청하는 구속적부심을 청구했습니다.

내란 특검팀은 이 전 장관이 범행을 부인하고 있다며 구속 상태가 유지돼야 한다는 입장입니다.

박지영 특별검사보는 오늘(8일) 정례브리핑에서 이날 열린 구속적부심에 이윤재 특별검사보를 비롯해 국원 부장검사 등 검사 5명이 참여하고 있다고 밝혔습니다.

내란 특검팀은 이날 구속적부심에 PPT 85장과 110쪽 의견서를 제출하고 이 전 장관에 대한 구속이 유지될 필요가 있다고 주장할 거로 알려졌습니다.

박 특검보는 "이 전 장관이 구속된 뒤 특별한 사정 변경이 생기지 않았다"며 구속 상태가 유지될 필요가 있다고 설명했습니다.

앞서 윤석열 전 대통령도 내란 혐의 관련 구속적부심을 청구했지만, 법원이 받아들이지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이상민 전 장관 구속적부심 시작…이르면 오늘 결론
    • 입력 2025-08-08 16:37:22
    • 수정2025-08-08 16:37:26
    사회
12.3 비상계엄 당시 내란 주요 임무에 종사한 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 구속적부심 심문이 시작됐습니다.

이 전 장관에 대한 구속적부심 심문은 오늘(8일) 오후 4시 10분부터 서울중앙지법에서 진행되고 있으며, 결과는 이르면 오늘 중 나올 전망입니다.

이상민 전 장관은 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 지시로 경찰과 소방 등에 '언론사 단전·단수'를 지시한 혐의 등으로 지난 1일 구속됐습니다. 구속 일주일 만에, 이 전 장관은 자신에 대한 구속이 적법한지, 구속 상태를 유지할 필요가 있는지 법원에 따져달라고 요청하는 구속적부심을 청구했습니다.

내란 특검팀은 이 전 장관이 범행을 부인하고 있다며 구속 상태가 유지돼야 한다는 입장입니다.

박지영 특별검사보는 오늘(8일) 정례브리핑에서 이날 열린 구속적부심에 이윤재 특별검사보를 비롯해 국원 부장검사 등 검사 5명이 참여하고 있다고 밝혔습니다.

내란 특검팀은 이날 구속적부심에 PPT 85장과 110쪽 의견서를 제출하고 이 전 장관에 대한 구속이 유지될 필요가 있다고 주장할 거로 알려졌습니다.

박 특검보는 "이 전 장관이 구속된 뒤 특별한 사정 변경이 생기지 않았다"며 구속 상태가 유지될 필요가 있다고 설명했습니다.

앞서 윤석열 전 대통령도 내란 혐의 관련 구속적부심을 청구했지만, 법원이 받아들이지 않았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
한솔
한솔 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사
尹 측 “강제구인 시도는 불법”…특검팀 “체포영장 재청구 검토”

尹 측 “강제구인 시도는 불법”…특검팀 “체포영장 재청구 검토”
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심…통일교 2인자 소환 조사

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이상민 전 장관 구속적부심 시작…통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 구속적부심 시작…통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”

“이춘석 의혹 빙산의 일각”… “수사 결과 따라 제명도”
미국 “WTO 체제 끝, 이제는<br> 트럼프 라운드” 무역 질서 재편

미국 “WTO 체제 끝, 이제는 트럼프 라운드” 무역 질서 재편
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.