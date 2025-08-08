이상민 전 장관 구속적부심 시작…이르면 오늘 결론

12.3 비상계엄 당시 내란 주요 임무에 종사한 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관에 대한 구속적부심 심문이 시작됐습니다.



이 전 장관에 대한 구속적부심 심문은 오늘(8일) 오후 4시 10분부터 서울중앙지법에서 진행되고 있으며, 결과는 이르면 오늘 중 나올 전망입니다.



이상민 전 장관은 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 지시로 경찰과 소방 등에 '언론사 단전·단수'를 지시한 혐의 등으로 지난 1일 구속됐습니다. 구속 일주일 만에, 이 전 장관은 자신에 대한 구속이 적법한지, 구속 상태를 유지할 필요가 있는지 법원에 따져달라고 요청하는 구속적부심을 청구했습니다.



내란 특검팀은 이 전 장관이 범행을 부인하고 있다며 구속 상태가 유지돼야 한다는 입장입니다.



박지영 특별검사보는 오늘(8일) 정례브리핑에서 이날 열린 구속적부심에 이윤재 특별검사보를 비롯해 국원 부장검사 등 검사 5명이 참여하고 있다고 밝혔습니다.



내란 특검팀은 이날 구속적부심에 PPT 85장과 110쪽 의견서를 제출하고 이 전 장관에 대한 구속이 유지될 필요가 있다고 주장할 거로 알려졌습니다.



박 특검보는 "이 전 장관이 구속된 뒤 특별한 사정 변경이 생기지 않았다"며 구속 상태가 유지될 필요가 있다고 설명했습니다.



앞서 윤석열 전 대통령도 내란 혐의 관련 구속적부심을 청구했지만, 법원이 받아들이지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



