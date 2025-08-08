단독 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색

입력 2025.08.08 (19:09) 수정 2025.08.08 (19:25)

‘12·3 비상계엄’ 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀이 합참 정보본부를 압수수색 했습니다.

KBS 취재에 따르면, 내란 특검팀은 어제(7일) 서울 용산구에 위치한 합참 정보본부에 대한 강제수사에 나섰습니다.

이번 압수수색은 ‘무인기’ 의혹과 관련된 것으로, 합참 정보본부의 임의제출 방식으로 진행됐습니다.

특검팀은 윤석열 전 대통령이 비상계엄 선포의 명분을 만들기 위해 지난해 10월 드론사에 평양에 무인기 투입을 지시했다는, 이른바 ‘평양 무인기 의혹’을 조사중입니다.

특검팀은 지난달 김용대 드론작전사령관을 피의자 신분으로, 이보형 초대 드론작전사령관을 참고인 신분으로 부르는 등 군 관계자에 대한 조사를 이어가고 있습니다.

아울러 지난해 10∼11월 윤 전 대통령이 국방부와 합동참모본부를 건너뛰고 직접 드론사에 평양 무인기 투입 준비를 지시했다는 취지의 현역 장교 녹취록도 확보한 것으로 알려졌습니다.

해당 녹취록에는 “김용대 드론작전사령관이 ‘V(대통령을 의미)의 지시라고 했다”, “국방부와 합참 모르게 해야 한다고 했다”, “삐라(전단) 살포도 해야 하고, 불안감 조성을 위해 일부러 드론을 노출할 필요가 있었다”는 내용도 포함된 것으로 전해졌습니다.

이후 드론사가 무인기 작전에 관여한 정보작전처장 등 25명을 국방부 장관과 합참의장, 합참 작전본부장 명의 표창 대상으로 추천했다는 의혹도 제기됐습니다.

공지·정정

