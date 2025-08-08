사회 ‘3대 특검’ 수사

‘김건희 최측근’ 이종호 전 대표 구속적부심 ‘기각’

입력 2025.08.08 (20:51) 수정 2025.08.08 (20:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 법원에 구속이 적법했는지를 다시 판단해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.

서울중앙지법 형사항소2-1부(부장판사 곽정한 강희석 조은아)는 오늘(8일) 오후 변호사법 위반 혐의로 구속된 이 전 대표에 대한 구속적부심사 심문기일을 진행한 뒤, 이 전 대표의 청구를 기각했습니다.

이에 따라, 이 씨는 구속 상태에서 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 추가 수사를 받게 됩니다.

이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주요 작전세력’인 이정필 씨에게 ‘형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다’고 말하며 8천여만 원을 수수한 혐의를 받습니다.

앞서 특검팀은 지난 1일 이 전 대표에 대한 구속영장을 청구했고, 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 지난 5일 ‘증거인멸 우려’를 이유로 영장을 발부했습니다.

이에 이 전 대표 측은 그제 오후 서울중앙지법에 구속적부심사 청구서를 냈습니다.

이 전 대표 측은 청구서를 통해 “특검이 이미 핵심 증거를 대부분 확보했고, 실질적으로 인멸할 증거가 없어 구속 사유인 ‘증거인멸 우려’가 없다”고 주장한 것으로 알려졌습니다.

이 전 대표가 받는 변호사법 위반 혐의는 김건희 특검팀의 수사 범위 밖에 있는 별건이라는 주장도 담은 것으로 전해졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘김건희 최측근’ 이종호 전 대표 구속적부심 ‘기각’
    • 입력 2025-08-08 20:51:56
    • 수정2025-08-08 20:59:38
    사회
김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 법원에 구속이 적법했는지를 다시 판단해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.

서울중앙지법 형사항소2-1부(부장판사 곽정한 강희석 조은아)는 오늘(8일) 오후 변호사법 위반 혐의로 구속된 이 전 대표에 대한 구속적부심사 심문기일을 진행한 뒤, 이 전 대표의 청구를 기각했습니다.

이에 따라, 이 씨는 구속 상태에서 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 추가 수사를 받게 됩니다.

이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 ‘주요 작전세력’인 이정필 씨에게 ‘형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다’고 말하며 8천여만 원을 수수한 혐의를 받습니다.

앞서 특검팀은 지난 1일 이 전 대표에 대한 구속영장을 청구했고, 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 지난 5일 ‘증거인멸 우려’를 이유로 영장을 발부했습니다.

이에 이 전 대표 측은 그제 오후 서울중앙지법에 구속적부심사 청구서를 냈습니다.

이 전 대표 측은 청구서를 통해 “특검이 이미 핵심 증거를 대부분 확보했고, 실질적으로 인멸할 증거가 없어 구속 사유인 ‘증거인멸 우려’가 없다”고 주장한 것으로 알려졌습니다.

이 전 대표가 받는 변호사법 위반 혐의는 김건희 특검팀의 수사 범위 밖에 있는 별건이라는 주장도 담은 것으로 전해졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
공민경
공민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?

초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?
‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나

‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나
[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

[속보] 법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”

[속보] 송언석 “전한길, 모든 전당대회 일정 출입 금지…엄중 경고”
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.