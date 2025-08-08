코로나19 입원 4주 새 2배↑…“이달까지 증가 전망”
입력 2025.08.08 (19:22) 수정 2025.08.08 (19:29)
코로나19 입원환자 수가 최근 4주간 두 배 넘게 늘었습니다.
질병관리청은 지난주 전국의 코로나19 입원환자가 220명으로 집계돼 3주 전 103명보다 2배 넘게 늘었다고 밝혔습니다.
코로나19 입원환자는 5주 연속 증가세입니다.
질병청은 휴가와 무더위로 실내 활동이 많기 때문에, 이달까지는 증가세가 이어질 것으로 전망했습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.