코로나19 입원 4주 새 2배↑…“이달까지 증가 전망”

코로나19 입원환자 수가 최근 4주간 두 배 넘게 늘었습니다.



질병관리청은 지난주 전국의 코로나19 입원환자가 220명으로 집계돼 3주 전 103명보다 2배 넘게 늘었다고 밝혔습니다.



코로나19 입원환자는 5주 연속 증가세입니다.



질병청은 휴가와 무더위로 실내 활동이 많기 때문에, 이달까지는 증가세가 이어질 것으로 전망했습니다.



