뉴스 7

나 홀로 택시 타고 하늘로…‘저공경제’ 날개펴는 중국

입력 2025.08.08 (19:24) 수정 2025.08.08 (19:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코로나19 입원 4주 새 2배↑…“이달까지 증가 전망”

코로나19 입원 4주 새 2배↑…“이달까지 증가 전망”
“네타냐후, 가자 점령 후 아랍에 넘길 것”…전국서 반대 시위

“네타냐후, 가자 점령 후 아랍에 넘길 것”…전국서 반대 시위

다음
[앵커]

출퇴근길 꽉 막힌 도로에 갇히다시피 하면 하늘을 날아가고 싶다는 생각을 해보기 마련이죠.

중국에서는 이런 상상을 현실로 바꾸겠다며 에어택시 등 새로운 항공기 개발에 속도를 높이고 있습니다.

광저우에서 김민정 특파원이 취재했습니다.

[리포트]

프로펠러 16개가 일제히 회전을 시작하면서 6미터 길이 항공기가 공중으로 떠오릅니다.

무인 자율비행 시스템을 갖춘 덕에 전문 조종사 없이도 탑승과 비행이 가능합니다.

이 전기 수직이착륙 항공기는 올해 3월, 중국 당국의 운항 허가를 획득해, 실제 운항을 눈앞에 두고 있습니다.

우선은 도심 내 단거리 비행에 적합하다는 평가인데, 소음은 있지만 비행 전 과정이 안정적입니다.

제가 이렇게 컵에 물을 따라봤는데요.

보시다시피 비행 중에도 흘러넘치지 않습니다.

교통체증을 피해 하늘을 나는 '에어택시'로 활용될 수 있다는 기대감도 높아지고 있습니다.

[주하이 시민 : "(친구들) 통근 시간이 한 시간 넘게 걸리는데 에어택시가 생기면 모두의 출퇴근이 편해질 것 같아요."]

전기 배터리를 활용해 헬리콥터보다 싼 비용으로 도시 간 이동이 가능한 기체들도 속속 등장하고 있습니다.

8개 프로펠러 중 일부의 기울기를 조절하고 비행기처럼 양력을 이용해 속도를 높이는 새로운 기술이 적용됐습니다.

중국 정부는 고도 1km 이하 하늘에서 드론 등을 활용해 이뤄지는 '저공 경제' 규모가 2030년이면 우리 돈 약 386조 원에 달할 걸로 추산합니다.

유명 완성차 업체들까지 속속 개발에 뛰어들고, 젊은 연구 인력들도 저공 경제에 몰리고 있습니다.

[유창하오/칭화대 대학원 진학 예정/산학협력 참여 : "더 많은 취업 기회가 생겨날 거고, 더 큰 자금이 투입될 겁니다."]

중국은 저공경제에도 국가적 역량을 투입해 6천 건 넘는 특허를 따내며 기술을 선도하고 있습니다.

광저우에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/화면제공:중국 이항·에어로푸지아·샤오펑/영상편집:서삼현/그래픽:김지훈/자료조사:정지윤

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 나 홀로 택시 타고 하늘로…‘저공경제’ 날개펴는 중국
    • 입력 2025-08-08 19:24:46
    • 수정2025-08-08 19:43:46
    뉴스 7
[앵커]

출퇴근길 꽉 막힌 도로에 갇히다시피 하면 하늘을 날아가고 싶다는 생각을 해보기 마련이죠.

중국에서는 이런 상상을 현실로 바꾸겠다며 에어택시 등 새로운 항공기 개발에 속도를 높이고 있습니다.

광저우에서 김민정 특파원이 취재했습니다.

[리포트]

프로펠러 16개가 일제히 회전을 시작하면서 6미터 길이 항공기가 공중으로 떠오릅니다.

무인 자율비행 시스템을 갖춘 덕에 전문 조종사 없이도 탑승과 비행이 가능합니다.

이 전기 수직이착륙 항공기는 올해 3월, 중국 당국의 운항 허가를 획득해, 실제 운항을 눈앞에 두고 있습니다.

우선은 도심 내 단거리 비행에 적합하다는 평가인데, 소음은 있지만 비행 전 과정이 안정적입니다.

제가 이렇게 컵에 물을 따라봤는데요.

보시다시피 비행 중에도 흘러넘치지 않습니다.

교통체증을 피해 하늘을 나는 '에어택시'로 활용될 수 있다는 기대감도 높아지고 있습니다.

[주하이 시민 : "(친구들) 통근 시간이 한 시간 넘게 걸리는데 에어택시가 생기면 모두의 출퇴근이 편해질 것 같아요."]

전기 배터리를 활용해 헬리콥터보다 싼 비용으로 도시 간 이동이 가능한 기체들도 속속 등장하고 있습니다.

8개 프로펠러 중 일부의 기울기를 조절하고 비행기처럼 양력을 이용해 속도를 높이는 새로운 기술이 적용됐습니다.

중국 정부는 고도 1km 이하 하늘에서 드론 등을 활용해 이뤄지는 '저공 경제' 규모가 2030년이면 우리 돈 약 386조 원에 달할 걸로 추산합니다.

유명 완성차 업체들까지 속속 개발에 뛰어들고, 젊은 연구 인력들도 저공 경제에 몰리고 있습니다.

[유창하오/칭화대 대학원 진학 예정/산학협력 참여 : "더 많은 취업 기회가 생겨날 거고, 더 큰 자금이 투입될 겁니다."]

중국은 저공경제에도 국가적 역량을 투입해 6천 건 넘는 특허를 따내며 기술을 선도하고 있습니다.

광저우에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/화면제공:중국 이항·에어로푸지아·샤오펑/영상편집:서삼현/그래픽:김지훈/자료조사:정지윤
김민정
김민정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부<br> 압수수색

[단독] 내란특검, ‘평양 무인기 의혹’ 합참 정보본부 압수수색
이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사

이상민 전 장관 오늘 구속적부심 …통일교 2인자 소환 조사
[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구

[단독] 민주당, 11일 서울구치소 재방문…‘윤석열 체포 거부’ CCTV 열람 요구
‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”

‘찬탄·반탄’ 충돌한 국힘 첫 합동연설…“윤 어게인 절연” VS “싸우지 않고 윤 탓만”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.