지천댐 추진위, 정부에 댐 건설 서둘러 추진 요구

지천댐 건설을 놓고 갈등이 이어지는 가운데 댐 건설에 찬성하는 주민들이 정부에 댐 건설을 서둘러줄 것을 요구했습니다.



청양과 부여의 지천댐 예정지 8개 마을 추진위원들은 어제 정부세종청사에서 환경부 관계자들을 만나 신임 환경부 장관이 신규 댐 건설 중단 가능성을 언급한데 대해 우려를 표하고, 조속한 사업 추진을 요구했습니다.



이들은 이자리에서 상습 가뭄과 돌발 홍수 피해를 막기 위해서는 지천댐이 꼭 필요하다며, 기후대응댐 정책은 정권교체와 무관하게 추진돼야 한다고 밝혔습니다.



